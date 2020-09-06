23.3 مليار دولار قيمة التجارة بين مصر وأبرز 5 شركاء في 9 أشهر (إنفوجرافيك)

كتب- مصطفى عيد:

كشفت أحدث بيانات البنك المركزي عن قيمة التبادل التجاري لمصر مع أبرز شركائها التجاريين خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي.

وبحسب النشرة الشهرية للمركزي عن يوليو الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري مع أبرز 5 شركاء تجاريين في أول 9 أشهر من عام 2019-2020 نحو 23.3 مليار دولار مقابل نحو 21.1 مليار دولار مع نفس الدول خلال الفترة ذاتها من عام 2018-2019، بزيادة نحو 2.1 مليار دولار بنسبة 10.2%.

وتمثل قيمة التبادل التجاري لمصر مع أبرز 5 شركاء تجاريين بذلك نحو 33.3% أي ثلث قيمة التبادل التجاري بين مصر والعالم خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التفاعلي التالي حجم التجارة بين مصر وأبرز 5 شركاء تجاريين في أول 9 أشهر من عام 2019-2020، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.