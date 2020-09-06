أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

23.3 مليار دولار قيمة التجارة بين مصر وأبرز 5 شركاء في 9 أشهر (إنفوجرافيك)

05:00 م الأحد 06 سبتمبر 2020
23.3 مليار دولار قيمة التجارة بين مصر وأبرز 5 شركاء في 9 أشهر (إنفوجرافيك)

منطقة جمركية

كتب- مصطفى عيد:

كشفت أحدث بيانات البنك المركزي عن قيمة التبادل التجاري لمصر مع أبرز شركائها التجاريين خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي.

وبحسب النشرة الشهرية للمركزي عن يوليو الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري مع أبرز 5 شركاء تجاريين في أول 9 أشهر من عام 2019-2020 نحو 23.3 مليار دولار مقابل نحو 21.1 مليار دولار مع نفس الدول خلال الفترة ذاتها من عام 2018-2019، بزيادة نحو 2.1 مليار دولار بنسبة 10.2%.

وتمثل قيمة التبادل التجاري لمصر مع أبرز 5 شركاء تجاريين بذلك نحو 33.3% أي ثلث قيمة التبادل التجاري بين مصر والعالم خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي.

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التفاعلي التالي حجم التجارة بين مصر وأبرز 5 شركاء تجاريين في أول 9 أشهر من عام 2019-2020، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

التجارة البنك المركزي التبادل التجاري

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 99582

    عدد المصابين

  • 76305

    عدد المتعافين

  • 5495

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 26743381

    عدد المصابين

  • 18826494

    عدد المتعافين

  • 877268

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزارة الهجرة: فيديو الاعتداء على مصري بالكويت "مجتزأ".. واحتجاز المعتدين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا