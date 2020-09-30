مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.02% إلى مستوى 10989 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.91%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.73%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 31.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 27.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 58.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، ارتفع في نهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.16% إلى مستوى 10987 نقطة.