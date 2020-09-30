وزيرة التجارة تبحث مع أمازون العالمية تسويق منتجات الشركات المصرية

القاهرة- مصراوي:

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع ممثلي شركة أمازون العالمية- عبر تقنية الفيديو كونفرانس، من أجل بحث إمكانية توسيع مشاركة الشركات المصرية لتسويق منتجاتها بالسوقين المحلى والعالمى عبر منصة شركة أمازون العالمية.

حضر الاجتماع داليا سيف النصر مدير السياسات العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمهندس عمر الساهى المدير التنفيذي لشركة سوق أمازون مصر.

وقالت الوزيرة إن التجارة الإلكترونية فرضت نفسها على كافة النواحى الاقتصادية فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -29" ،مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على تطوير منظومة التجارة الإلكترونية لكافة قطاعات الصناعية بهدف تعزيز رواج المنتج المصرى بالسوق المحلى وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية .

وفى هذا الإطار أوضحت جامع أن الوزارة تسعى لإنشاء منصة إلكترونية شاملة ليس فقط لعرض المنتجات وإنما لعرض الإمكانات التصنيعية المتاحة لكافة المصانع المنتشرة بأنحاء الجمهورية بهدف دعم سلاسل التوريد المحلية وتلبية احتياجات المصانع من هذه المنتجات وبما يدعم منظومة التعاون فى مجال توفيق الأعمال B2B بين الصناعات المصرية عبر منظومة التجارة الإلكترونية.

وأشارت الوزيرة إلى حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على بناء وعي الشركات الصغيرة والمتوسطة لترويج وتسويق منتجاتها من خلال منصات التجارة الإلكترونية ،مشيرةً إلى إمكانية قيام الجهاز بتقديم الدعم الفني لرفع قدرات الشركات فى مجال التجارة الإلكترونية لتمكينها من المنافسة عالميا .

ونوهت جامع إلى أن نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر والمستفيدة من خدمات الجهاز مؤهلة للدخول فى مجال التسويق الإلكترونى، حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتقديم التوعية لأصحاب تلك المشروعات للدخول فى هذا المجال.

ومن جانبها قالت داليا سيف النصر مدير السياسات العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة أمازون العالمية إن الشركة تستهدف بدء تصنيع منتجاتها بالسوق المصرى باعتباره محور صناعى استراتيجى بمنطقة الشرق الأوسط وذلك باستخدام التكنولوجيات الصناعية المتطورة لشركة أمازون العالمية.

وأشارت إلى حرص الشركة على جذب المزيد من الشركات المصرية لتسويق منتجاتها عبر منصات الشركة الإلكترونية وبصفة خاصة فى قطاعات الملابس الجاهزة والأدوات المنزلية والمنتجات البلاستيكية وإكسسوارات الأجهزة الإلكترونية.

وأضافت أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ساهم فى زيادة استثمارات الشركة بالإضافة إلى زيادة عدد الموظفين بنسبة 30% لافتةً إلى أن شركة أمازون تسوق منتجات 26 قطاع حول العالم ويعمل بها 80 ألف موظف بفروعها المنتشرة فى مختلف أنحاء العالم و ألف موظف فى مصر .

وقال المهندس عمر الساهى المدير التنفيذي لشركة سوق – أمازون مصر إن الشركة تسوق ملايين المنتجات حول العالم، مشيراً إلى أهمية قيام وزارة التجارة والصناعة بتشجيع مختلف الشركات المصرية للحصول على التراخيص والشهادات المحلية والعالمية اللازمة التى تؤهلها لتسويق منتجاتها عبر منصة شركة أمازون العالمية .

ولفت إلى أن الشركة بصدد تعزيز تواجدها فى مختلف محافظات مصر خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال توفير مناطق لوجيستية تسهم فى تحقيق التواصل المباشر مع كافة المنتجين وفي كافة القطاعات.