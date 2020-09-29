قطاع الأعمال توضح تفاصيل مزايدة تطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات

كتبت – شيماء حفظي:

طرحت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، مزايدة عامة عالمية بنظام المظاريف المغلقة (فني/ مالي) لعملية تطوير والمشاركة في الإدارة لمنطقة الصوت والضوء بالهرم لمدة 15 سنة تجدد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين، وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

وقالت وزارة قطاع الأعمال في بيان اليوم، إن الطرح يأتي في إطار برنامج إدارة الأصول والاستثمارات المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، والحرص على تطوير وتحديث الخدمات المقدمة لزائري منطقة الأهرامات والارتقاء بها من أجل زيادة أعداد زائريها بصفة خاصة والسائحين إلى جمهورية مصر العربية بصفة عامة.

وأضاف البيان، أن الطرح يستهدف زيادة عوائد الدولة مستقبلاً كنتيجة لذلك من خلال تطوير الخدمات باعتبار ذلك المعلم من عجائب الدنيا السبع، ويجب أن ترتقي الخدمات به إلى مستوى عالمي لوضعه في مكانه الطبيعي.

ويشمل الطرح (كبائن تشغيل العروض - برج الليزر والبروجيكتور - أجهزة بروجيكتور - أجهزة إضاءة حديثة ملائمة للعرض - أجهزة و مؤثرات صوتية ملائمة للعرض - مسرح الصوت والضوء بسعة 3000 كرسي تقريبًا - الحديقة الملحقة بمبنى الإدارة العامة - كافيتريا بهو خوفو - المخازن الملحقة بالمسرح - دورات المياه).

كما تتضمن عملية التطوير، قيام المستثمر (المشارك) على نفقته الخاصة بتطوير عرض الصوت والضوء بمنطقة الهرم بأحدث التقنيات فى المالتي ميديا ووسائل إسقاط الصور والليزر وكذلك أصول المنطقة المخصصة المشار إليها سابقاً على أرقى صورة عالمية بنظام المشاركة فى الإدارة.

وأشار البيان إلى أن يتم تطوير عرض الصوت والضوء بالنص الحالي وتسجيلاته على أحدث التقنيات العالمية مع الاحتفاظ بالمادة التاريخية الحالية وبموافقة اللجنة الدائمة المختصة للآثار.