رئيس إيببكو للأدوية يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون في التصنيع وزيادة التصدير

كتبت - شيماء حفظي:

استقبل الدكتور أحمد كيلانى، رئيس الجانب المصرى لمجلس الاعمال المصرى البيلاروسي ورئيس مجلس الادارة و العضو المنتدب لشركة إيبيكو للادوية السفير سيرجى ترينتييف ، سفير بيلاروسيا فى مصر بحسب بيان من الشركة اليوم السبت.

وقال د.أحمد كيلانى إن اللقاء تناول سبل تفعيل الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال انعقاد منتدى الأعمال المصرى البيلاروسي، الذى عقد بالعاصمة الادارية الجديدة بالقاهرة ، فى فبراير الماضى ، والتى حالت جائحة الكورونا فى العالم دون تنفيذها فى وقتها المقرر.

وأشار كيلانى إلى أن هناك العديد من مجالات التعاون مع بيلاروسيا ، منها فى صناعة الادوية مثلنقل التكنولوجيا من بيلاروسيا لتصنيع الادوية الحيوية اللازمة لانتاج الامصال و الانسولين و Monoclonal Antibodies غيرها ؛ حيث قدمنا شرحا وافيا للسيد السفير حول فكرة مصنع ايبيكو 3 المقررالبدء فى انشائه قريبا لانتاج الادوية و البدائل الحيويةBiologicals & Biosimilars ، بشكل كامل بدءا من تصنيع المواد الخام لدينا وصولا لانتاج هذه الادوية بشكل منتج تام الصنع.

وأضاف دكتور كيلاني أنه يمكن التعاون مع بيلاروسيا فى مجال الانتاج الدوائى المشترك، و اعادة التصدير من هناك لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى دول الاتحاد الاورو اسيوى و العديد من دول CIS وهى دول الاتحاد السوفيتى السابق و دول اوروبية اخرى، فضلا عن التعاون مع بيلاروسيا فى الاستفادة من خبراتها فى تصنيع مستحضرات التجميل، ومع الشركات البيلاروسية فى توفير بعض الخامات و الادوية لمصر و مجال الصناعات البلاستيكية للمعامل و المجالات الطبية.

وعبر السفير سيرجى ترنتيف فى بداية حديثه عن شكره و تقديره للدكتور/ أحمد كيلانى ، بصفته رئيسا للجانب المصرى لمجلس الاعمال المصرى البيلاروسى، على ما قدمه من تعاون و مجهود كبير لانعقاد و نجاح منتدى الاعمال المشار اليه.

وأبدى السفير البيلاروسيى استعداد بلاده لتفعيل هذه الاتفاقيات؛ و قد اشار الى تناوله لذلك في اجتماعاته مؤخرا مع مسئولين مصريين رفيعى المستوى، فى وزارة الإنتاج الحربى، وزارة الزراعة،و التنمية المحلية.

وأكد السفير ترينتييف أنه يوجد الكثير من المجالات التى يمكن ان نبدا بها الان ، خاصة الصناعات التقليدية والثقيلة و الصناعات الحربية والزراعة حيث تستضيف بيلاروسيا معرضا كبيرا للزراعة فى الفترة من 29 سبتمبر الى 4 اكتوبر هذا العام فى منسك.

كما وعد السفير ترينتييف بالتعجيل فى دراسة العرض المقدم من احد رجال الاعمل لاقامة مصنع لتدوير المخلفات فى بيلاروسيا.