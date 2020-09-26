أسعار الخضر والفاكهة تستقر بسوق العبور في بداية تعاملات الأسبوع

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضراوات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و 3.5 جنيه.

البصل بين 3.75 و 5.75 جنيه.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 11 و17 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و 3.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و 6 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و 6 جنيهات.

البامية بين 11 و17 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات

العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 17 و27 جنيها.

المانجو الهندي بين 12 و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 11 و12 جنيها.