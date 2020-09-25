تراجع البامية والعنب.. أسعار الخضروات والفاكهة الجملة في أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

تراجعت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، خلال الأسبوع الماضي في سوق العبور، بينها البطاطس والفاصوليا والبامية، بينما استقرت أسعار الطماطم اليوم الجمعة عند مستوى أسعار الجمعة الماضي.

ووفقا لأسعار الموقع الرسمي لسوق العبور، تراوح سعر كيلو البطاطس بين 2 و 3.5 جنيه، بانخفاض 25 قرشا عن الجمعة الماضي.

وتراجعت أسعار العنب، اليوم الجمعة، جنيهين مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليسجل العنب البناتي الأصفر بين 4 و 7 جنيهات، وهي أسعار العنب البناتي الأحمر.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 2 و 3.5 جنيه، بانخفاض 25 قرشا.

البصل بين 3.75 و 5.75 جنيه، بزيادة بين 75 قرشا و1.25 جنيه.

الكوسة بين 4 و 7 جنيهات.

الفاصوليا بين 11 و 17 جنيها، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و 3.75 جنيه، بتراجع بين 50 قرشا و25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات، بزيادة بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و 6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و 6 جنيهات.

البامية بين 11 و 17 جنيها، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و 7 جنيهات، بتراجع جنيهين.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و 7 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الكانتلوب بين 4 و6 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و 6 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 17 و 27 جنيها، بزيادة جنيهين.

المانجو الهندي بين 12 و 18 جنيها، بتراجع جنيهين.

المانجو الزبدية بين 11 و 12 جنيها.