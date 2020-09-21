رئيس الضرائب: إنشاء جروب داخلي رسمي للعاملين بالمصلحة على "فيسبوك"

كتب- مصطفى عيد:

أعلن رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة والوزارة تعكفان على إنشاء آلية تواصل داخلي مميكنة تحسن التواصل الداخلي على غرار النظم الاحترافية العالمية، وتم بالفعل كخطوة أولى إنشاء جروب رسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يضم جميع العاملين بالمصلحة.

وقال عبد القادر، في بيان للمصلحة اليوم الاثنين، إن إنشاء هذا الجروب يأتي لكي تتمكن المصلحة من معرفة آراء العاملين ومقترحاتهم والوقوف على مشكلاتهم، وفي نفس الوقت إطلاعهم على خطة العمل، وكل جديد يحدث في المصلحة، وأن يكون هناك حوار مشترك ليسمع كل طرف بالمصلحة الآخر.

وأضاف أن كل ذلك يأتي من أجل تحقيق الشفافية مما يساعد في القضاء على الشائعات ومحاربة إثارة البلبلة والإحباط، والعمل على نشر روح الإيجابية والمسؤولية والمبادرة والابتكار، مشيرا إلى أن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة توفير وسائل وآليات مبتكرة ومهيكلة ومنظمة لتحقيق التواصل الداخلي مع العاملين بمصلحة الضرائب.

وأوضح عبد القادر أن الجروب الداخلي الرسمي للعاملين عبر موقع "فيسبوك" ليس هو الوسيلة الوحيدة للتواصل مع العاملين ولكن هناك العديد من الآليات التي يتم دراستها وتنفيذها على أرض الواقع لضمان الوصول إلى كافة العاملين بشكل لحظي.

وأشار إلى أن هذا الجروب الداخلي للعاملين يتم من خلاله استعراض أهم إنجازات التطوير التي تمت في مصلحة الضرائب، سواء فيما يتعلق بإجراءات الميكنة أو غيرها من مشروعات التطوير التي تمر بها المصلحة، مذكرا بأن إنشاء هذا الجروب يأتي بالتزامن مع ما تشهده المصلحة من مشروعات تطوير وميكنة وتحديث.

وأكد رئيس المصلحة أنه آن الأوان لإتاحة الفرصة أمام الكوادر الشابة لقيادة العمل داخل المصلحة، وذلك وفقًا لتوجهات القيادة السياسية ووزير المالية في إطار الميكنة والتطوير الذي يطرأ على منظومة الضرائب.

وقال عبد القادر إنه أيضًا وفقاً لتوجيهات وزير المالية، حرصت مصلحة الضرائب على أن تقدم نفسها للرأي العام من ممولين ومستثمرين وإعلام وحكومة وقيادة والمجتمع المصري بأكمله كمصلحة متقدمة ومتحضرة ومميكنة ورائدة حيث أن أهداف المصلحة الرئيسية هي مد جسور الثقة ليس فقط مع كافة المتعاملين معها بل مع كل المجتمع، وتقوية وتحسين أداء المصلحة.

وأضاف أنه من أجل ذلك قامت المصلحة منذ ما يقرب من عام ونصف بإنشاء صفحة رسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي يتم من خلالها التواصل مع الممولين والمجتمع الضريبي بشكل عام، حيث يتم نشر كل ما هو جديد عن المصلحة، والرد على كافة التساؤلات التي ترد عليها وحل المشكلات، وكذلك دراسة المقترحات المقدمة من خلال الصفحة

وذكر عبد القادر أن المصلحة لديها قناة على موقع اليوتيوب يتم من خلالها نشر فيديوهات توعية للممولين تتضمن بالشرح التفصيلي موضوعات ضريبية عديدة اضغط هنا