البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.84% إلى مستوى 10958 نقطة.
بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.9% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.65%.
وكان المؤشر الرئيسي أنهي تعاملات الخميس الماضي، تراجعا بنسبة 0.34% إلى مستوى 11050 نقطة.
الخبر التالى:ارتفاع الفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
101900
عدد المصابين
-
88666
عدد المتعافين
-
5750
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
30973469
عدد المصابين
-
22569238
عدد المتعافين
-
960826
عدد الوفيات
إعلان