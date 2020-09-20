البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.84% إلى مستوى 10958 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.9% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.65%.

وكان المؤشر الرئيسي أنهي تعاملات الخميس الماضي، تراجعا بنسبة 0.34% إلى مستوى 11050 نقطة.