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البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

10:15 ص الأحد 20 سبتمبر 2020
البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.84% إلى مستوى 10958 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.9% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.65%.

وكان المؤشر الرئيسي أنهي تعاملات الخميس الماضي، تراجعا بنسبة 0.34% إلى مستوى 11050 نقطة.

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