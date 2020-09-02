أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

مبيعات محلية تهبط بالبورصة مع نهاية تعاملات الأربعاء

03:05 م الأربعاء 02 سبتمبر 2020
مبيعات محلية تهبط بالبورصة مع نهاية تعاملات الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.18% للجلسة الرابعة على التوالي، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 11214 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.22%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 504.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 468.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 36 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 1.16%، إلى مستوى 11234 نقطة.

البورصة مؤشر البورصة أسهم البورصة

الخبر التالى:

موديز: النظرة المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني تعكس قوة وتنوع اقتصادها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 99115

    عدد المصابين

  • 73828

    عدد المتعافين

  • 5440

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25849949

    عدد المصابين

  • 18077176

    عدد المتعافين

  • 859136

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد تحليل بيانات 6 ملايين حالة.. الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن كورونا

    • خدمة الاشعارات

    هل تريد تلقي اشعارات من موقع مصراوي لمتابعه كل ماهو جديد

    موافق لاحقا