مبيعات محلية تهبط بالبورصة مع نهاية تعاملات الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.18% للجلسة الرابعة على التوالي، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، إلى مستوى 11214 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.22%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.16%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 504.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 468.2 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 36 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات أمس الثلاثاء بنسبة 1.16%، إلى مستوى 11234 نقطة.