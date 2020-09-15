تحصيل 3.9 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية في أغسطس

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير لمصلحة الجمارك، أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر أغسطس الماضي بلغت نحو 3 مليارات و878 مليونًا و168 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وأشار التقرير الذي تلقاه محمد معيط وزير المالية من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية أفرجت عن مشمول 13 ألفًا و508 شهادات جمركية وارد نهائي، خلال شهر أغسطس الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة.

وأوضح التقرير أن من بين هذه السلع اللحوم، والقمح، والذرة، والكيماويات، والسكر، وقطع غيار السيارات.

وأضاف أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 609 ملايين و186 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة، والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات 3 مليارات و265 مليونًا و635 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 2983 بيانًا جمركيًا خلال شهر أغسطس الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، بقيمة بلغت 3 مليارات و490 مليونًا و500 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها بقيمة 128 ألف جنيه.

وبحسب التقرير، تشمل هذه السلع الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس.

جاء ذلك ضمن استعراض وزير المالية الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، وذلك من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.