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ماذا فعلت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين؟

02:28 م الإثنين 14 سبتمبر 2020
ماذا فعلت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين؟

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس مستوياتها يومي أمس الأحد، وأمس الأول السبت.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 847 جنيهًا، وهو نفس مستواه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 726 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 968 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6776 جنيها.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مدعومة بضعف الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الأمريكي هذا الأسبوع لاستقاء المؤشرات بشأن إجراءات التحفيز ومعدل التضخم المستهدف، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.37% إلى 1947.64 دولار للأوقية، بحلول الساعة الثانية و20 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات شبكة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب غرفة القاهرة التجارية

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