وزير البترول: تشغيل مجمع البنزين عالى الأوكتين بأسيوط بنهاية العام الحالي

كتب – مصطفى عيد:

قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه جارى حالياً الانتهاء من تنفيذ أحد أهم المشروعات الحيوية لتوفير منتج البنزين للسوق المحلى وهو مجمع أسيوط لإنتاج البنزين عالي الأوكتين تمهيداً لتشغيله بنهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير - عبر الفيديو كونفرانس - الجمعيات العامة لشركات أسيوط لتكرير البترول وأنابيب البترول والغازات البترولية "بتروجاس " لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2019 -2020.

وأعلن المهندس طارق الملا أنه يجرى العمل حاليا على كافة المحاور لرفع كفاءة منظومة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلى عبر تطوير معامل التكرير والشبكة المتكاملة لنقل وتداول المنتجات و تعزيز استقرار سوق البوتاجاز.

وأكد أن هذا المشروع ضمن حزمة من المشروعات الرامية إلى تحقيق خطة الوزارة للاكتفاء الذاتى من البنزين محلياً خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف أنه يسهم في تأمين إمدادات البنزين وتوفيرها لأهالى الصعيد ومحافظات الجنوب من خلال معمل أسيوط لتحقيق الاكتفاء الذاتى لتلك المحافظات من هذا المنتج الحيوى، خاصةَ وأنه يعد أكبر مجمع بترولى في الوجه القبلى ويتولى مسئولية المنطقة الجغرافية البترولية لصعيد مصر .

وشدد الوزير على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق إجراءات وضوابط السلامة والصحة المهنية بمواقع عمل الشركات الثلاث ، والتحديث المستمر للإجراءات والضوابط وفقا لأعلى معايير السلامة حفاظا على سلامة العاملين.

وأكد الوزير، ضرورة الحفاظ على اتباع الإجراءات الاحترازية بين العاملين والمتواجدين بمواقع العمل للوقاية من فيروس كورونا والاستمرار في تطبيق احدث التكنولوجيات لمواصلة تطوير وتحديث منظومة العمل.

وخلال الجمعية العامة لشركة أسيوط لتكرير البترول، أوضح الكيميائي محمود الشابورى رئيس الشركة أن معمل تكرير أسيوط كرر نحو 3.3 مليون طن خام هذا العام ساهمت في توفير منتجات بترولية بقيمة ١٤ مليار جنيه وتشمل البنزين 80 و 92 والسولار والنافتا والبوتاجاز ووقود الطائرات والمازوت.

وأشار إلى أن المعمل زاد من إنتاج البوتاجاز هذا العام بنسبة 19% عن المستهدف وكذلك وقود الطائرات بنسبة 40% تماشيا مع سياسة تعظيم إنتاج المنتجات البترولية عالية القيمة بدلا من المازوت منخفض القيمة .

وأضاف أن مشروع التوسعات لإنشاء مجمع إنتاج البنزين عالى الاوكتين بتكلفة استثمارية ٤٥٠ مليون دولار يشهد مراحل متقدمة في التنفيذ و يجرى حاليا القيام بأعمال التركيبات واختبارات ما قبل التشغيل تمهيداً للانتهاء من المشروع وتشغيله بطاقة ٦٦٠ ألف طن سنويا من النافتا اللازمة لانتاج البنزين علاوة علي انتاج كميات من البوتاجاز.

وأضاف أنه تم انفاق نحو 1.6مليار جنيه استثمارات لإنشاء التوسعات الجديدة وتنفيذ خطط الاحلال والتجديد ورفع كفاءة منظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

كما أشار إلى أنه جارى حاليا تنفيذ عدد كبير من المشروعات ضمن خطة العام المالى الحالي 2020/2021 وفى مقدمتها مشروعى تطوير الوحدات الانتاجية الحالية ووحدة التقطير الأولى بالمعمل، وتطبيق نظام إدارة الأصول والموارد بالشركة ERP فى إطار برنامج التحول الرقمى وتطوير الوحدات الإنتاجية الحالية .

وخلال الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول استعرض المهندس عماد عبدالقادر رئيس الشركة أهم نتائج الأعمال وجهود تطوير الشبكة القومية لنقل وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية باستخدام أحدث التقنيات.

وأشار إلى أنه تم نقل 27.5 مليون طن خام ومتكثفات بزيادة ١٧%على العام السابق، ونقل 31.6 مليون طن منتجات بترولية وبوتاجاز ، بإجمالي إيرادات ٨ر٢ مليار جنيه بزيادة نسبتها ١٤%.

كما تم استعراض موقف تنفيذ خطة المشروعات الجديدة ومن أهمها خط السخنة / التبين بطول ١١٥كم باستثمارات بلغت ٩٢٠ مليون جنيه لتعظيم دور ميناء السخنة المحورى فى نقل وتداول المنتجات البترولية ، وكذلك زيادة معدلات التدفيع من السخنة إلى خزانات الخام الجديدة بمنطقة عجرود.

وخلال الجمعية، تم استعراض نقل المنتجات البترولية للقاهرة والتبين والوجه القبلى من خلال ٥ مستودعات جديدة لتخزين الخام والمنتجات و٦ طلمبات تدفيع باستثمارات ٧٢٠ مليون جنيه.

وطرحت الجمعية، مشروع ربط الشبكة القومية للبوتاجاز بتسهيلات شركة بميناء دمياط ضمن خطة الوزارة لتعدد وتأمين مصادر استلام البوتاجاز باستثمارات ٦٢٠ مليون جنيه ، ومشروع إنشاء ٦ خطوط جديدة لربط مستودعات تخزين الخام الجديدة بالشبكة القومية لخطوط الخام باستثمارات ٨٦٠ مليون جنيه .

وأضاف أنه تم الانتهاء من عدد من مشروعات إحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد من الخطوط من أهمها ازدواج خط بوتاجاز رأس بكر/ رأس غارب/ خشم الرقبة/ أسيوط لرفع معدلات نقل البوتاجاز للصعيد وخط امتداد جنوب حلوان / بياض العرب / بنى هارون وإحلال وتجديد ٣ خطوط من أبوقير حتى خورشيد بالإسكندرية وإحلال وتجديد خط المحلة / شاوة بإجمالي أطوال حوالى ٢٥٦كم وباستثمارات حوالى مليار جنيه.