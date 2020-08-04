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الذهب يواصل التحليق وجرام 21 يقترب من 900 جنيه

05:42 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
الذهب يواصل التحليق وجرام 21 يقترب من 900 جنيه

أسعار الذهب

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا جديدا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث زاد سعر الجرام نحو 13 جنيها مقارنة ببداية التعاملات اليوم، مسجلا رقما قياسيا جديدا يضاف إلى سجلات أرقامه التي وصل إليها في الأيام الأخيرة محليا وعالميا.

وبحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم إلى 890 جنيها مقابل 877 جنيها في بداية التعاملات.

وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 763 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 1017 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7120 جنيها.

وعالميا، ارتفع سعر أوقية الذهب خلال تعاملات اليوم بنحو 17.54 دولار بنسبة 0.89%، حيث سجل السعر نحو 1994.52 دولار في الخامسة و20 دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة، وهو رقم قياسي جديد ربما تكسره لتتجه نحو 2000 دولار قبل نهاية تعاملات اليوم.

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