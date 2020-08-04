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أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

10:34 ص الثلاثاء 04 أغسطس 2020
أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار المأكولات البحرية

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق العبور بالجملة، عند نفس مستوياتها أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 20 و24 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار المأكولات البحرية الأسماك سوق العبور

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