البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.47%، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.، إلى مستوى 11488 نقطة .

كما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.94%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.96%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات أمس الأحد، بنسبة 0.24%، إلى مستوى 11434 نقطة.