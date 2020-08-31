البورصة تصعد مع بداية تعاملات اليوم الاثنين
10:22 ص الإثنين 31 أغسطس 2020
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.47%، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.، إلى مستوى 11488 نقطة .
كما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.94%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.96%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات أمس الأحد، بنسبة 0.24%، إلى مستوى 11434 نقطة.
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