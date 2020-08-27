التضامن الاجتماعي تعلن تكليف الدفعة 95 لأداء الخدمة العامة

كتبت – ياسمين سليم:

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قرارا بتكليف دفعة جديدة وهي الدفعة 95 من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارا من1/10/2020.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020 كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب أيضاً من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020.

وأضافت القباج أن الخدمة العامة هي أحد آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.

وأكدت الوزيرة، على ضرورة توجه الشباب المشار إليهم بالقرار بالإضافة إلى الشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة لهم الى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل اقامتهم اعتبارا من 1/9/2020 لتسجيل أنفسهم.

وتشمل مجالات تكليف هذه الدفعة عددا من الأنشطة الاجتماعية والقطاعات والبرامج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي مثل حياة كريمة، وبرنامج وعي وفرصة والمشروطية الصحية، 2 كفاية، لا أمية مع تكافل، التأمينات الاجتماعية، أطفال بلا مأوى، رعاية الأيتام، الاسر البديلة، رعاية المسنين، بنك ناصر، محو الأمية، تكافل وكرامة، الأسر المنتجة، التنمية الاجتماعية، خدمات الطفولة والخدمات التعليمية، النيابة الإدارية والنيابة العامة.