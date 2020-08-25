أسعار الدواجن تواصل الانخفاض.. واجتماع للمربين غدًا لمناقشة الخسائر

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن واصلت التراجع بالأسواق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى أن الشعبة ستجتمع غدًا لمناقشة الخسائر التي تعرض لها المربين بسبب انخفاض السعر.

وتراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة إلى 16 جنيهًا مقابل 17 جنيهًا، ليباع السعر للمستهلك 21 جنيهًا.

وسجل سعر كرتونة البيض نحو 23 جنيهًا بالمزرعة، وتباع الكرتونة للمستهلك بين 28 و29 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس، بحسب السيد.

ووفقا لقول رئيس الشعبة، فإن سعر الكتكوت تراوح بين 4 و6 جنيهات، وهو نفس سعر أمس.

وأرجع السيد، استمرار انخفاض الأسعار إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وتراجع الطلب منذ عيد الأضحى وحتى الآن.

وتابع السيد، أن أقل سعر يمكن أن يباع به الكيلو هو 18 جنيهًا، مشيرا إلى أن انخفاض السعر سبب خسائر كبيرة لمربي الدواجن، نظرا لارتفاع تكلفة التربية عن سعر البيع.

وأضاف السيد، أن الشعبة ستجتمع غدًا، لمناقشة تراجع الأسعار بالأسواق وإيجاد سعر عادل للمربين، ومعرفة حجم الخسائر التي تعرضوا لها حتى الآن، مع إيجاد حلول سريعة لهم قبل موسم الشتاء، نظرا لارتفاع تكاليف التربية أكثر على المربين خلال موسم الشتاء.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.