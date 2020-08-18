القاهرة للاستثمار: تخصيص 2.8 فدان بسوهاج الجديدة لإقامة مدرسة خاصة

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، في بيان للبورصة، اليوم الثلاثاء، إنه تم تخصيص قطعة أرض للشركة بمدينة سوهاج الجديدة، تمهيدا لإقامة مدرسة خاصة.

وأوضحت الشركة، أن مساحة الأرض التي تم تخصيصها نحو 11975 متر بما يعادل 2.8 فدان تقريبا، بسعر المتر 1705 جنيها.

وأشارت إلى أنها سددت 10% من إجمالي ثمن الأرض لضمان جدية الحجز، وجاري الانتهاء من الإجراءات التنفيذية اللازمة لاستلام قطعة الأرض المذكورة لإقامة مدرسة خاصة.

وكانت أرباح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ارتفعت خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري بنسبة 29.5% لتسجل 106.7 مليون جنيه مقابل 82.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بالعام المالي الماضي.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة المرسلة للبورصة اليوم الخميس، زادت إيرادات الشركة خلال الفترة (مارس- مايو 2020) لتسجل 325.4 مليون جنيه مقابل 218.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وخلال التسعة أشهر الأولى (سبتمبر- مايو) من العام المالي الجاري (الذي ينتهي في أغسطس المقبل)، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 32% لتسجل 330.4 مليون جنيه مقابل 231.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 991.8 مليون جنيه مقابل 642.4 مليون جنيه، بحسب القوائم المالية المجمعة.

وارتفع عدد طلاب جامعة بدر بالقاهرة بنسبة 33% خلال الفترة، ليصل عددهم إلى 10.45 ألف طالب، وعدد طلاب التعليم الأساسي وقبل الجامعي إلى 26.5 ألف طالب بزيادة 9%، حتى نهاية مايو 2020.

وشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) هي أكبر شركة قطاع خاص في مجال الخدمات التعليمية المتكاملة في مصر، وتمتلك شركة سوشيال امباكت كابيتال "إل تي دي" نسبة 51.22% من الشركة.

ويتبع شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية 11 شركة تابعة بينها 10 شركات في مصر وواحدة في الإمارات، وهي شركة القاهرة للخدمات التعليمية (69.4% من الأسهم)، وشركة الصعيد للخدمات التعليمية (99%)، والشركة المصرية لنظم التعليم (100%)، والشركة العالمية لتكنولوجيا التعليم (79.5%).

كما تمتلك الشركة 99.9% من شركة القاهرة مصر للمنشآت التعليمية، و50% من شركة الأمم والمستقبل، و82.5% من شركة إمكو للحاسبات والأنظمة، و61% من شركة المدارس المصرية، و100% من جامعة بدر.

وتبلغ حصة الشركة في شركة ستار لايت بالإمارات 60%.