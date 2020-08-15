أسعار الذهب تعود للتراجع.. والجرام يخسر 5 جنيهات خلال تعاملات اليوم

كتبت- دينا خالد:

عادت أسعار الذهب للانخفاض خلال تعاملات اليوم السبت ليخسر الجرام 5 جنيهات مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 860 جنيهًا مقابل 865 جنيهًا.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 737.1 جنيه، وجرام عيار 24 إلى نحو 983 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 6880 جنيهًا.

وعالميًا تراجع سعر الذهب بنهاية تعاملات أمس ليسجل أسوأ أداء أسبوعي من مارس الماضي.

ووفقًا لبيانات وكالة بلومبرج سجل الذهب خسارة أسبوعية بلغت 6% بنهاية الأسبوع لتصل الأوقية إلى1945.1 دولار مقابل 2072 دولارًا كانت قد وصلت لها في وقت لاحق.

وانحسر الإقبال على المعدن النفيس نتيجة قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتعثر حزمة تمويل أمريكية لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا، بحسب وكالة رويترز.

واليوم وغدًا عطلة رسمية بالبورصات العالمية.