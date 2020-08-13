هبوط طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس
10:30 ص الخميس 13 أغسطس 2020
كتب- مصطفى عيد:
انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.04%، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 10918 نقطة.
كما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.01%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.1%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.03% مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 10922.
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