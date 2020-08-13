أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة فيروس كورونا انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة الطقس

هبوط طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس

10:30 ص الخميس 13 أغسطس 2020
هبوط طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.04%، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 10918 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.01%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.1%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.03% مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 10922.

البورصة المصرية

الخبر التالى:

تراجع البطاطس والبصل.. أسعار الخضر في سوق العبور اليوم الخميس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95963

    عدد المصابين

  • 55901

    عدد المتعافين

  • 5085

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 20445252

    عدد المصابين

  • 12639021

    عدد المتعافين

  • 745229

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انتشال جثمان أحد ضحايا معدية البحيرة الغارقة والبحث عن آخرين