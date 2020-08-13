هبوط طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس

كتب- مصطفى عيد:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة طفيفة 0.04%، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 10918 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.01%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.1%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.03% مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء إلى مستوى 10922.