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قطاع الأعمال تتوقع إقرار تعديلات القانون 203 خلال الشهر الجاري

01:10 م الأربعاء 08 يوليه 2020
قطاع الأعمال تتوقع إقرار تعديلات القانون 203 خلال الشهر الجاري

هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام

كتبت – شيماء حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، إنه من المنتظر أن يعرض مشروع القانون بتعديلات قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991، على الجلسة العامة لمجلس النواب، للموافقة النهائية قبل نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إن مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع قانون بتعديلات قانون 203 لسنة 1991، وسيتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان قبل نهاية الشهر الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت استفسارات من مجلس الدولة، بشأن التعديلات المقترحة وتم إيضاحها، وأن هذه الملاحظات لا تؤثر على أي من المحاور الرئيسية لتعديلات القانون 203 أو مضمون كافة المواد المطلوب تعديلها بمشروع القانون.

وأوضحت الوزارة، أن مراجعة قسم التشريع تضمنت بعض الاستفسارات وقد تم إيضاحها تفصيلاً، كما تضمنت مراجعته اقتراح لبعض التعديلات سواء لضبط الصياغة أو لنواحي موضوعية وهي محل تقدير واعتبار من الوزارة.

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