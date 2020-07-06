مصادر: اتصالات السعودية تنتهي من فحص فودافون مصر

كتب- علاء حجاج:

انتهت شركة الاتصالات السعودية STC، من دراسة الفحص النافي للجهالة لشركة فودافون مصر نهاية شهر الشهر الماضي، بحسب مصادر قريبة الصلة بالصفقة تحدثت لمصراوي.

وقالت المصادر إن شركة الاتصالات السعودية ستبدأ في عرض الفحص على مستشاريها الماليين تمهيدا لاتخاذ قرار نهائي حول قيمة العرض الإلزامي المقدم لمجموعة فودافون العالمية حول شراء حصتها في فودافون مصر المقدرة بـ 55%.

وأضافت المصادر أن يوم 15 يوليو الجاري في تمام الساعة الخامسة بتوقيت الرياض، هو الموعد الرسمي للإعلان عن تقديم عرض الشراء الإلزامي أو الإعلان عن مد اتفاقية الفحص النافي للجهالة لفترة أخرى.

وفي حال أعلنت شركة STC عن تقديمها لعرض الشراء الإلزامي يكون لدى مجموعة فودافون ثلاث خيارات، وهي الموافقة أو الرفض أو الدخول في جولة جديدة من المفاوضات حول القيمة المالية.

وكانت مجموعة فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات STC، أعلنوا في نهاية يناير الماضي، عن توقيعهما مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر إلى شركة الاتصالات السعودية.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق على بيع كامل أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر بقيمة تقرب من 2.4 مليار دولار.

وبحسب المصادر فقد أخطرت الشركة السعودية فودافون بأنها مازالت مهتمة بالصفقة وأنها سترسل عرضها الإلزامي حول شراء الـ 55%، مؤكدة في الوقت نفسه أنها غير مهتمة بشراء الحصة المتبقية 45% التي تملكها المصرية للاتصالات، ولكن في حال قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تقديم STC عرض شراء إجباري لباقي الأسهم فإن STC جاهزة لذلك.

وتتوزع هيكلة ملكية شركة فودافون مصر بين 55% لشركة فودافون العالمية، وهي النسبة المستهدفة بعرض الشراء السعودي، ونسبة 44.8% للشركة المصرية للاتصالات والباقي 0.2% لصغار المساهمين.

وتخضع الصفقة المحتملة لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 الخاص بعروض الشراء بقصد الاستحواذ من عدمه، حيث أفادت الهيئة العامة للرقابة المالية بوقت سابق بخضوع الصفقة المحتملة بأحكام الباب المذكور من اللائحة التنفيذية.

وكان مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد وافق على تعيين تحالف يشمل كلا من بنوك استثمار هيرميس وسيتي بنك ومكتب التميمي وشركاه كمستشار قانوني لتقديم دراسة وافية للخيارات المتاحة للشركة فيما يخص التعامل مع حصتها في شركة فودافون، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن نتائج تلك الدراسة وأي مستجدات في موقفها في حينه، ولكنها لم تعلن عن المدة التي تستغرقها الدراسة.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن تتفق STC مع مجموعة فودافون على مد فترة الفحص النافي للجهالة لشهر أو شهرين آخرين، وذلك لعدة أسباب منها ضيق الوقت لعرض الفحص على المستشارين الماليين، حيث انتهت الشركة من أعمال الفحص في مطلع الشهر الجاري.

والسبب الثاني راجع لدراسة وضع السوق العالمي وإنفاق المستهلكين على خدمات الاتصالات في ظل جائحة كورونا.

وتوقعت الدراسة أن يتم إغلاق الصفقة رسميا بحلول نوفمبر المقبل.