تراجع الكوسة وارتفاع البصل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الكوسة والباذنجان البلدي والعنب البناتي الأصفر والعنب البناتي الأحمر بين 50 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، في سوق الجملة بالعبور.

وفي المقابل ارتفع سعر كيلو البصل 50 قرشا، اليوم، ليتراوح بين 2 و3.5 جنيه، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 2.25 و3.7 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

البامية 15 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيهين.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيهين.

التفاح البلدي بين 5 و9 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 7 و10 جنيهات.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 8 جنيهات و24 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 5 و9 جنيهات.

المشمش بين 7 جنيهات و11 جنيها.