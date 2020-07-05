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رغم التخفيضات.. إقبال ضعيف على شراء الملابس مع اقتراب عيد الأضحى

04:42 م الأحد 05 يوليه 2020
رغم التخفيضات.. إقبال ضعيف على شراء الملابس مع اقتراب عيد الأضحى

شراء ملابس العيد

كتبت_ دينا خالد:

قال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن الإقبال على شراء الملابس ضعيف جدا، على الرغم من اقتراب موسم عيد الأضحى.

ويعاني سوق الملابس من حالة ركود شديدة لم يتعرض لها من قبل، حيث أصبح الإقبال لا يزيد على 30% مقارنة بالفترة السابقة على ظهور فيروس كورونا، بحسب ما قاله حسن.

وأضاف حسن، لمصراوي، أنه بسبب تداعيات الكورونا، يشهد السوق حالة كبيرة من الركود، على الرغم من تقديم المحلات لعروض وخصومات كبيرة، ولكنها فشلت في تحريك الطلب.

"الناس خايفة تنزل تشتري، بسبب الكورونا، وأغلب الناس اللي اشتروا ملابس في عيد الفطر لم يخرجوا من بيوتهم، فاللي اشترى قرر ما يشتريش مرة تانية"، بحسب حسن.

وتسببت أزمة كورونا، في انخفاض دخول الكثير من المواطنين، وسط موجة تسريح للعمالة، أو تخفيض المرتبات، وهو ما أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى خوف المواطنين من العدوى بالفيروس.

وأشار حسن، إلى أن ما أثير الفترة الماضية، عن إلغاء غرف القياس بالمحلات، غير صحيح، وقال: "لا يمكن بيع ملابس بلا قياس".

وأضاف: "هنا يأتي دور المحلات في تعقيم الملابس بأدوات الكي بالبخار، حتى لا تنتقل أي عدوى".

وأشار حسن، إلى أن الشعبة ستطلب من وزارة التموين تحديد موعد الأوكازيون الصيفي هذا العام قبل موعده لتشجيع المواطنين على الشراء.

شراء الملابس عيد الأضحى عمرو حسن فيروس كورونا

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