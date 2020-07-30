"اتصال" تنظم ورشة عمل حول التحول الرقمي بحضور شركات من لاتفيا



كتب- علاء حجاج:

نظمت جمعية اتصال، التي تعرف نفسها بأنها "نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، ندوة افتراضية تحت عنوان: "التحول الرقمي في عصر إنترنت الأشياء" بالتعاون مع سفارة دولة لاتفيا في مصر.

وبحسب بيان من جمعية اتصال اليوم الخميس، استعرضت الحلقة النقاشية خبرة دولة لاتفيا في مجالات الابتكار والتحول الرقمي في ضوء التطور الهائل لتكنولوجيا إنترنت الأشياء "IOT".

وافتتحت الندوة بكلمة من إيلمارس بريديكس، سفير دولة لاتفيا في مصر، والذي أشاد فيها بالتقدم الذي حققته مصر في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وبالعلاقات المتميزة بين الدولتين.

وأعرب السفير عن أهمية انعقاد هذه الندوة في هذا التوقيت الذي تشهد فيه دول العالم تحديات جسام نتيجة تأثير جائحة كورونا (كوفيد 19) على الاقتصاد العالمي وحركات التجارة وتدفقات الاستثمار الخارجي.

واستعرضت سيجان بالينا، رئيسة اتحاد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللاتفية، دورها في تمثيل القطاع وسبل البحث عن فرص الاستثمارات في القطاعات المصرية المختلفة؛ وكذلك سبل دعم العلاقات بين مصر ولاتفيا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشاركت في الندوة انجا أولمان، مديرة مكتب المؤسسة اللاتفية للتنمية والاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تحدثت عن فرص الاستثمار في مصر في تكنولوجيا المعلومات.

كما حضر ورشة العمل بعض الشركات اللاتفية المهتمة بالتعاون المشترك مع "اتصال"، وقدم ممثلو هذه الشركات عروضا مختصرة عن أبرز أنشطتها وبرامجها التي تخدم قطاع التحول الرقمي.

وتعقيبا على هذه الورشة، قال محمد سعيد، رئيس شعبة البرمجيات بمنظمة اتصال، إن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود اتصال في دعم التعاون الدولي المستمر والحرص على دمج وإشراك أعضاء الجمعية بالاقتصادات العالمية المرتبطة لفتح فرص تصديرية للشركات المصرية.