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هبوط طفيف.. تعرف على أسعار الذهب في مصر

11:32 ص الثلاثاء 28 يوليه 2020
هبوط طفيف.. تعرف على أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب في السوق المحلي، حيث انخفض الجرام بنحو جنيهين، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات أمس الاثنين، وذلك بعد صعوده لمستوى تاريخي لم يحدث من قبل، لكن سعر الجرام مازال مرتفعا.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع إلى 866 جنيهًا مقابل 868 جنيهًا، بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 742 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 989 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6928 جنيهًا.

وتشهد أسعار الذهب قفزات متواصلة في مصر منذ الأسبوع الماضي، متأثرة بالزيادة في أسعار الذهب العالمي، وسط مخاوف من تأثيرات تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والخلافات بين الولايات المتحدة والصين.

وخلال تعاملات اليوم ارتفعت أسعار الذهب العالمية، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 18.8 دولارًا بنسبة 0.97%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1923 دولارا في الساعة الحادية عشر و50 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 24

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