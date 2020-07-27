البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.16% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، إلى مستوى 10514 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.26%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.32%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.26% مع نهاية تعاملات أمس الأحد، إلى مستوى 10524 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.