الإحصاء: تراجع إنتاج مصانع الغذاء والتبغ في مايو بسبب كورونا.. وزيادة إنتاج الأجهزة الطبية

كتبت- ياسمين سليم:

تراجع نشاط الصناعات التحويلية والاستخراجية في مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين.

وانخفض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) إلى 86.86 خلال شهر مايو الماضي (أولـي) مقابل 93.86 خلال شهر أبريل الماضي (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 7.5٪.

وقال بيان للجهاز اليوم الاثنين إن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا، هي صناعة المنتجات الغذائية وبلغ الرقم القياسي لها 124.1خلال شهر مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل الماضي حيث بلغ 165.9 بنسبة انخفاض قدرها 25.2%.

وأرجع الجهاز سبب التراجع إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية وتوقف عدد من المصانع بسبب أزمة فيروس كورونا.

كما تراجع نشاط صناعة منتجات التبغ وبلغ الرقم القياسي لها 76.2 خلال شهر مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل الماضي حيث بلغ 114.2 بانخفاض قدره 33.3٪.

وعزا البيان تراجع نشاط منتجات التبغ إلى قلة المبيعات وانخفاض الأسعار، إلى جانب غلق المقاهي تطبيقا للإجراءات الاحترازية.

وفي المقابل شهدت بعض الأنشطة الاقتصادية ارتفاعًا خلال شهر مايو، بحسب بيان الجهاز.

وارتفع نشاط صناعة المشروبات ليبلـغ الرقـم القيـاسـي 171.2 خلال شهر مايو مقارنة بشهر أبريل 2020 والذي بلغ 108.3 بارتفاع قدره 58.1٪ وذلك بسبب زيادة الطلب على المشروبات نظرا لحلول موسم الصيف.

وقال الجهاز إن الرقــــم القيـــاسـي لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 124.7 خلال شهر مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل الماضي البالغ 93.6 بارتفــاع قدره 33.3% وذلك بسبب زيادة المبيعات من الأجهزة الطبية نظرا لظروف جائحة كورونا.