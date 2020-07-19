زيادة في الإقبال على شراء الملابس مع اقتراب عيد الأضحى وتخفيف قيود كورونا

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو حسن، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، إن الإقبال على شراء الملابس زاد بنحو 50% منذ بداية الشهر الجاري، مقارنة بمستواه قبل هذه الفترة.

وأضاف حسن أن زيادة الإقبال ترجع إلى موسم عيد الأضحى، والقرارات الجديدة بمد موعد إغلاق المحال إلى موعد يتناسب مع طبيعة عمل محلات الملابس وإقبال الزبائن ليلا.

وقرر رئيس مجلس الوزراء في أواخر يونيو الماضي التخلي عن تطبيق حظر تجول ليلي ومد موعد إغلاق المحلات إلى التاسعة مساءً، والمقاهي والمطاعم حتى العاشرة.

وأشار حسن إلى أن هناك عروض وتخفيضات كبيرة من بعض محلات الملابس، حيث يصل أقل خصم إلى 30%، كما أن هناك عروض قطعة هدية عند شراء قطعتين.

وتابع حسن: "المحلات قررت إنها تعدي الموسم دا وكأنه مجاش.. أهم حاجة تصرف بضاعتها اللي في المخازن تجنبا للخسارة علشان عجلة الإنتاج في المصانع ما توقفش".

وأشار حسن إلى أن الشعبة ستطلب من وزارة التموين تحديد موعد الأوكازيون الصيفي هذا العام قبل موعده لتشجيع المواطنين على الشراء.

وعانى قطاع الملابس من حالة ركود شديدة خلال الشهور الماضية بسبب تداعيات أزمة انتشار كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية التي صاحبتها ومن بينها فرض حظر تجول ليلي وتحديد مواعيد مبكرة لإغلاق المحلات، وهو ما عدلت عنه الحكومة في أواخر الشهر الماضي.

وتسببت أزمة كورونا، في انخفاض دخول الكثير من المواطنين وسط موجة تسريح للعمالة، أو تخفيض المرتبات، وهو ما أثر على القدرة الشرائية لبعض المواطنين، بالإضافة إلى تفضيل البعض الآخر البقاء في المنازل وتأجيل الشراء لحين عودة الأمور لطبيعتها خوفا من العدوى بالفيروس.