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أسعار الذهب تواصل الصعود في مصر وتسجل رقما قياسيا جديدا

12:46 م الأحد 19 يوليه 2020
أسعار الذهب تواصل الصعود في مصر وتسجل رقما قياسيا جديدا

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، حيث زاد الجرام بنحو جنيها واحدا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 805 جنيهات مقابل 804 جنيهات، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 690 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 920 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6440 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.

وكانت أسعار الذهب ارتفعت في مصر خلال تعاملات أمس السبت، حيث زاد الجرام بنحو جنيهين.

أسعار الذهب الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 24

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