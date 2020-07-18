صعود جديد لأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس الجمعة.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 804 جنيهات، مقابل 802 جنيه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 689 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 919 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6432 جنيهًا.

وعالميا، صعدت أسعار الذهب العالمية بنهاية تداولات أمس بنسبة 0.74%، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وارتفعت أسعار الذهب بقيمة 13.2 دولار لتصل إلى 1810.4 دولار بنهاية تعاملات أمس.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.