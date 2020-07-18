وزيرة التعاون الدولي تبحث دعم المشروعات التنموية بمحافظة الوادي الجديد

كتب- مصطفى عيد:

عقدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، مع محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، لبحث دعم عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة.

وقالت المشاط، إن الوزارة تضع ضمن أولوياتها مساندة المشروعات التنموية في مختلف المحافظات، خاصة المحافظات الأكثر احتياجًا ومن بينها محافظة الوادي الجديد، بحسب بيان للوزارة اليوم السبت.

وأشارت المشاط، إلى أن "الوادي الجديد" لديها عدداً من المشروعات التي تخدم الشباب والمرأة، وتساهم في توفير فرص العمل لهم.

وأشارت المشاط، إلى جهود الوزارة في التنسيق مع شركاء التنمية لمساندة المشروعات التنموية، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.

وأوضحت المشاط، أن أهدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة متمثلة في المياه النظيفة، والطاقة النظفية، وتوفير عمل لائق لكل مواطن مما يساعد على نمو الاقتصاد، وإعداد مدن ومجتمعات محلية مستدامة والتي توفر حياة أفضل وحياة آمنة للمواطن.

وأشارت الوزيرة، إلى أن هذا كله من شأنه تحسين الوضع المعيشي لسكان منطقة المشروع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

وقال محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن هناك عدد كبير من المشروعات التنموية بالمحافظة، مثل توفير التمويل اللازم لمشروع توصيل خدمات الصرف الصحي للقرى المحرومة بمحافظة الوادي الجديد بتكلفة 42٫5 مليون جنيه.

يأتي ذلك، في إطار جهود الحكومة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال استكمال مشروعات الصرف الصحي لـ9 قرى بإنشاء محطات معالجة لها لتشغيل المشروعات بشكل متكامل، بحسب زملوط.

وعرض محافظ الوادي الجديد عدداً من المشروعات التي تقوم بها المحافظة، مثل زراعة 2.5 مليون نخلة، ودعم مشروعات الشباب للاستفادة من مخلفات النخيل، ومشروع إنشاء القرى النموذجية، وتحويل محطات الكهرباء التي تعمل بالديزل إلى محطات خضراء تعتمد على الطاقة الشمسية.