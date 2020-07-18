"المشاط" تبحث مع سفير اليابان المشروعات التنموية ودعم المنظومة الصحية

كتب- مصطفى عيد:

التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالسفير الياباني بالقاهرة "ماساكى نوكي"، بحضور "توشيفومي أومورا" رئيس مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) بالقاهرة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن اللقاء يأتي في إطار الاستراتيجية الجديدة للشراكة والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية.

وقدمت المشاط، الشكر للحكومة اليابانية على تقديم الدعم اللازم والمستمر لأولويات التنمية في مصر وقطاع الصحة بشكل عاجل فور تقدم وزارة التعاون الدولي بطلب الحصول على منحة عاجلة من المعدات الطبية لصالح وزارة الصحة المصرية لمواجهة أزمة كورونا.

ومن المنتظر أن يتم التوقيع قريبا على المنحة بقيمة ما يقرب من ٩ ملايين دولار في صورة أجهزة طبية لمستشفيات الصدر في عدد من المحافظات مصرية.

من جانبه، عبر السفير الياباني عن رغبة الحكومة اليابانية في تقديم الدعم اللازم لمصر في منظومة التأمين الصحي الشامل التي تتمتع فيها اليابان بقصة نجاح كبيرة، معرباً عن رغبة بلاده تعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال فنياً ومالياً.

وأثنى السفير الياباني على مجهودات وزيرة التعاون الدولي للتدخل السريع لتذليل العوائق التي واجهت مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة والذي من المنتظر أن يقوم بتحسين نظام الري لحوالي مليون ونصف المليون فدان في صعيد مصر عن طريق إعادة توزيع المياه.

وتجدر الإشارة، إلى أن حكومة اليابان والوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) من أبرز شركاء مصر في التنمية، حيث تصل محفظة التعاون بين البلدين إلى ٢.٥ مليار دولار في مشروعات كبرى مثل المتحف المصري الكبير، والمبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم، وإنشاء الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة، وبناء ملحق العيادات الخارجية لمستشفى أبو الريش الجامعى لعلاج الأطفال بالمجان.