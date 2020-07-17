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أسعار الذهب ترتفع في مصر اليوم.. تعرف على سعر الجرام

02:06 م الجمعة 17 يوليه 2020
أسعار الذهب ترتفع في مصر اليوم.. تعرف على سعر الجرام

أسعار الذهب

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعارها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم إلى 802 جنيه، مقابل 800 جنيه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 687 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 916.6 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6416 جنيه.

وعالميا، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1797.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0515 بتوقيت جرينتش. وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1798 دولارا.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادي لدى بنك أستراليا الوطني ”يظل الذهب قويا بسبب تنامي الضبابية الجيوسياسية، ومعاودة حالات الإصابة بفيروس كورونا الارتفاع في الولايات المتحدة وكذلك في أنحاء العالم. لكن صعود الدولار الأمريكي يكبح الذهب“.

وتمسك الدولار بارتفاعه مقابل منافسيه، إذ يستفيد أيضا من التدفقات الباحثة عن الملاذ الآمن.

أسعار الذهب شعبة الذهب

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