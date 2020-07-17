أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

أسعار السمك البلطي والبوري والبوري تتراجع خلال أسبوع بسوق العبور

11:43 ص الجمعة 17 يوليه 2020
أسعار السمك البلطي والبوري والبوري تتراجع خلال أسبوع بسوق العبور

أسعار السمك

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار السمك البلطي والبوري، في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما زادت أسعار المكرونة السويسي .

وانخفض سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات الأسبوع بين جنيه وجنيهين، ليتراوح اليوم الجمعة بين 20 و 22 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 39 و 45 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 60 و75 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 200 جنيه و 260 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، ووصل سعر كيلو الكابوريا إلى بين 30 و130 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

أسعار السمك سوق العبور السمك البلطي

الخبر التالى:

زيادة 10 جنيهات للفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة في أسبوع

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 84843

    عدد المصابين

  • 26135

    عدد المتعافين

  • 4067

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13589273

    عدد المصابين

  • 7607003

    عدد المتعافين

  • 584989

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم يصدر قرارًا بشأن مكافأة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية