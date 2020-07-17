أسعار السمك البلطي والبوري والبوري تتراجع خلال أسبوع بسوق العبور

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار السمك البلطي والبوري، في سوق العبور، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما زادت أسعار المكرونة السويسي .

وانخفض سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات الأسبوع بين جنيه وجنيهين، ليتراوح اليوم الجمعة بين 20 و 22 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 39 و 45 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح اليوم بين 60 و75 جنيها.

واستقر سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 200 جنيه و 260 جنيها، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و 170 جنيها، ووصل سعر كيلو الكابوريا إلى بين 30 و130 جنيها، وهي نفس أسعار الجمعة الماضي.