إعلان

برلماني يكشف عن خطة للتوسع في المدارس اليابانية بمراكز الإسماعيلية

كتب : نشأت علي

04:43 م 22/01/2026

النائب سيد عبدالجليل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف النائب سيد عبدالجليل، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، عن ملامح خطة جديدة تهدف إلى تعزيز المنظومة التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك من خلال التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية لتشمل مختلف مراكز وأقسام المحافظة خلال المرحلة المقبلة وإنه جاري دراسة إقامة ٤ مدارس بمراكز الدائرة الثالثة (التل الكبير - القصاصين - أبو صوير - فايد).

وأوضح البرلماني، أن هذا الملف كان محور مناقشات موسعة جرت مع مدير هيئة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية، حيث تم استعراض توجهات الدولة المصرية نحو تعميم هذه التجربة التعليمية الرائدة، نظرًا لما حققته من نجاح في تطوير مهارات الطلاب وبناء الشخصية.

يشار إلى أن المدارس اليابانية تتميز بتطبيق أنشطة "التوكاتسو" التي تركز على الجوانب الأخلاقية والمهارية، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تعتمد على المشاركة الطلابية الفعالة بعيداً عن التلقين التقليدي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائب سيد عبدالجليل التوسع في المدارس اليابانية المدارس اليابانية بمراكز الإسماعيلية عضو النواب عن محافظة الإسماعيلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شعبة المحمول: أسعار الهواتف في مصر أغلى من الخليج دون مبرر
اقتصاد

شعبة المحمول: أسعار الهواتف في مصر أغلى من الخليج دون مبرر
رغم تراجع ترامب عن تهديداته.. مسؤولون أوروبيون: ما زلنا في حالة تأهب بشأن
شئون عربية و دولية

رغم تراجع ترامب عن تهديداته.. مسؤولون أوروبيون: ما زلنا في حالة تأهب بشأن
20 صورة| رحمة رياض تتألق بإطلالات أنيقة وتتصدر التريند
زووم

20 صورة| رحمة رياض تتألق بإطلالات أنيقة وتتصدر التريند
أبكى الحاضرين.. ماذا قال إمام مسجد العيسوي لأم ضحايا حريق المنصورة قبل
أخبار المحافظات

أبكى الحاضرين.. ماذا قال إمام مسجد العيسوي لأم ضحايا حريق المنصورة قبل
قرار عاجل من الجنح في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"
حوادث وقضايا

قرار عاجل من الجنح في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

فضيحة تهز إسرائيل.. "نصاب" حضر اجتماعات عسكرية بعد 7 أكتوبر وأسس خلية عمليات خاصة
بعد فيضانات تونس.. العاصفة هاري تمتد لدول عربية فهل تتأثر مصر؟.. الأرصاد تُجيب
غطاء سحابي وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
بعائد 18% سنويا.. بنك ناصر يطلق شهادة الادخار الأعلى فائدة في البنوك