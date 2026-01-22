إعلان

رغم خروجه من "دولة التلاوة".. الطفل عبد الله عبد الموجود يتألق بمعرض الكتاب

كتب : أحمد الجندي

04:27 م 22/01/2026
لفت الطفل عبد الله عبد الموجود، المتسابق في برنامج "دولة التلاوة"، أنظار زوار صالة 4 بجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث التف حوله عدد كبير من الجمهور إعجابًا بصوته العذب وأدائه المتقن لتلاوة القرآن الكريم.

وشهد الجناح حالة من التفاعل اللافت، إذ توقف الزوار للاستماع إلى تلاوة الطفل عبد الله، الذي ورغم خروجه من المنافسة، إلا أنه ظل حاضرًا بقوة في قلوب محبيه، مؤكدًا أن الموهبة الحقيقية تفرض نفسها أينما حلت.

وأشاد الحضور بتميز عبد الله وصغر سنه مقارنة بقدرته اللافتة على الأداء، معتبرين ظهوره نموذجًا مشرفًا لجيل جديد من القراء، ودليلًا على الدور المهم الذي يقوم به جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية.

الطفل عبد الله عبد الموجود برنامج دولة التلاوة الطفل عبد الله عبد يتألق بمعرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب

