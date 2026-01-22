إعلان

الدكتور مروان غراب وكيلاً لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية

كتب : أحمد الجندي

03:57 م 22/01/2026 تعديل في 04:40 م

الدكتور مروان غراب

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن صدور قرار بتولي الدكتور مروان غراب، مدير إدارة منشأة القناطر التعليمية بمحافظة الجيزة، منصب وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.

وأوضح المصدر أن القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لضخ دماء جديدة في القيادات التعليمية، والاستفادة من الكفاءات والخبرات الإدارية المتميزة، بما يسهم في تطوير الأداء والارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

