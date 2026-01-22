إعلان

بمزيج من الأصالة والإبداع.. جناح الأزهر يخطف الأنظار في معرض الكتاب

كتب : أحمد الجندي

04:40 م 22/01/2026
    جناح الأزهر يخطف الأنظار في معرض الكتاب (1)
    جناح الأزهر يخطف الأنظار في معرض الكتاب (2)
    جناح الأزهر يخطف الأنظار في معرض الكتاب (3)

يتميز جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال٥٧ بطابع خاص يميّزه عن باقي الأجنحة المشاركة، لما يقدمه من محتوى يجمع بين الأصالة والعراقة والإبداع، ويعكس مكانة الأزهر العلمية والثقافية عبر العصور.

ويُعد متحف الأزهر الشريف من أبرز معالم الجناح، حيث يضم مجموعة نادرة من مصاحف القرآن الكريم بنسخها المختلفة، والتي توثق تطور كتابة المصحف الشريف عبر الأزمنة، ما يجذب الزوار من مختلف الأعمار والاهتمامات.

كما يضم الجناح ركن الإبداع، الذي يعرض رسومات وأعمالًا فنية وإبداعية نفذها طلاب المعاهد الأزهرية، تعكس مدى ما يتمتع به الطلاب من مواهب وقدرات فنية متميزة، وتبرز اهتمام الأزهر بتنمية الإبداع إلى جانب العلوم الشرعية.

وشهد جناح الأزهر إقبالًا ملحوظًا من زوار المعرض، الذين حرصوا على التعرف على مقتنياته التراثية ومشاهدة إبداعات الطلاب، في تجربة ثقافية تجمع بين الماضي والحاضر.

