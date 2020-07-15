ارتفاع الكوسة والبامية.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الكوسة والبامية والباذنجان البلدي والخوخ بين 50 قرشا وجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما انخفضت أسعار الفلفل الحامي البلدي والفلفل الرومي البلدي والكانتلوب والبرتقال الصيفي بين 50 قرشا وجنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي يوميا أسعار الخضر والفاكهة بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.8 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 2.75 و3.75 جنيه.

البصل بين 2 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 2 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و 3.5 جنيه.

البامية بين 15 و19 جنيها، بزيادة جنيه.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 6 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و6 جنيهات.

التفاح البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 7 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.

الكانتلوب بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الليمون البلدي بين 9 جنيهات و25 جنيها.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 7 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.