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أسعار الذهب تنخفض اليوم.. وجرام 21 يهبط لأقل من 800 جنيه

12:50 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
أسعار الذهب تنخفض اليوم.. وجرام 21 يهبط لأقل من 800 جنيه

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث انخفض الجرام الواحد بنحو جنيهين، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 798 جنيهًا مقابل 800 جنيه، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 684 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 912 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6384 جنيهًا.

وعالميًا، انخفضت أسعار الذهب عن المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأوقية مع صعود العملة الأمريكية ولكن المخاوف جراء تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا عالميا والتوتر بين الصين والولايات المتحدة كبح الخسائر، بحسب وكالة رويترز.

وهبط الذهب في التعاملات الفورية 0.3% من 1797.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 0520 بتوقيت جرينتش.

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