القلعة تفتتح أول محطة لتموين السيارات بالغاز في شيل أوت بالقاهرة الجديدة

كتبت – شيماء حفظي:

افتتحت شركة "ماستر جاس" إحدى شركات طاقة عربية التابعة لشركة القلعة، بالتعاون مع شركة "شيل أوت" التابعة للشركة "الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق"، أول محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي في منطقة الرحاب بالقاهرة الجديدة.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إن قدرة المحطة الجديدة تبلغ تموين ٣٠ سيارة / الساعة.

حضر الافتتاح، مجدى أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، والدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، والمهندس أحمد محمود نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للتخطيط والمشروعات.

وقالت باكينام كفافي العضو المنتدب التنفيذي لشركة طاقة عربية، إن "ماستر جاس" تعد أول شركة تقوم بالتعاون مع "شيل أوت" في مجال محطات الغاز الطبيعي.

و تعد هذه المحطة باكورة تلك الشراكة الناجحة كما تم ايضاً بدء التشغيل التجريبي لمحطة أخرى للغاز الطبيعي بمحطة "شيل أوت" بمدينة السادس من أكتوبر بخلاف عدة محطات أخرى تحت الانشاء، بحسب كفافي.

وأضافت كفافي أن شركة طاقة قد أعدت خطة للتوسع في هذا المجال عبر إنشاء 13 محطة جديدة للغاز الطبيعي في مختلف أنحاء الجمهورية خلال عام 2020، كجزء من خطة الشركة للوصول إلي 50 محطة خلال الثلاثة سنوات القادمة باستثمارات تتجاوز 650 مليون جنيه.

وقال المهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس إدارة شركتي طاقة عربية وماستر جاس، إن شركة طاقة عربية تقوم دائماً بالتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي بتطبيق أحدث التكنولوجيات المتطورة.

وأضاف أن ذلك يأتي مواكباً لاستراتيجية الدولة المصرية فى تعظيم الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، مما يساهم في الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وإتاحة أفضل البدائل الاقتصادية والبيئية المتنوعة للوقود.

وأوضح أبو بكر أن افتتاح محطة اليوم يأتي كنتيجة سريعة لسياسات وزارة البترول واستمراراً للتنسيق المستمر والتعاون المثمر بين شركة طاقة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وقال الدكتور أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة الرائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا، إن قطاع الطاقة في مصر يحظى باهتمام بالغ من رئيس الجمهورية، وتوجيهه بتعظيم استغلال موارد الدولة من الغاز الطبيعي.

"إلى جانب التوسع في الاستخدام المنزلي وتحويل مزيد من السيارات للعمل بالغاز الطبيعى قد شجع القلعة والمستثمرين على زيادة استثماراتهما في مشروعات الغاز الطبيعي من خلال شركة "طاقة عربية" ولتحويل جزء من الاستخدامات الحالية من المنتجات البترولية السائلة -والتي تستورد الدولة جزء منها -إلى غاز طبيعي منتج محلياً" بحسب هيكل.

يذكر أن شركة ماستر جاس تعمل في مجال الغاز الطبيعي للسيارات، وتقدم حلول تكنولوجية متطورة بالإضافة إلى ريادتها في تقنية الغاز الطبيعي المضغوط المنقول والذي يتم نقله بأحدث الأساليب المتبعة في العالم، مما يساعد على استخدام الغاز في المناطق التي لم يتم ربطها بشبكة القومية بعد، بحسب البيان.