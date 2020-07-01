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"بشروش".. تفاصيل كشف جديد للغاز الطبيعي في مصر

02:42 م الأربعاء 01 يوليه 2020
"بشروش".. تفاصيل كشف جديد للغاز الطبيعي في مصر

شركة إيني الايطالية

كتبت- ياسمين سليم:

كشفت شركة إيني الإيطالية عن تفاصيل اكتشاف جديد للغاز الطبيعي في مصر بالبحر المتوسط.

وأعلنت الشركة في بيان صحفي اليوم عن نجاحها في حفر أول بئر في الاكتشاف الجديد، وفيما يلي أبرز المعلومات عنه:

· يقع في منطقة امتياز شمال الحماد بالمياه المصرية في دلتا النيل.

· يحمل الاكتشاف الجديد اسم "بشروش".

· الكشف الجديد يأتي بالتعاون بين شركة إيني الإيطالية وشركة بي بي البريطانية وشركة توتال الفرنسية.

· يقع على عمق 22 مترًا من المياه، ويبعد 11 كم من الساحل و12 كم شمال غرب من حقل نوروس وحوالي 1 كم غربًا من حقل بلطيم الجنوبي الغربي.

· الاكتشاف يضم عمود من الغاز بسمك 152 مترًا، وسيخضع هذا البئر للإنتاج.

· تمتلك إيني 37.5% من امتياز شمال الحماد الموجود به الحقل، وتعمل مشغلًا للحقل، فيما تمتلك شركة بي بي البريطانية 37.5%، وتوتال نسبة 25% من الامتياز.

وتعمل إيني في مصر منذ عام 1954، وكانت قد أعلنت في 2015 عن أكبر كشف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط من خلال حقل ظُهر، والذي ساهم في اكتفاء مصر من الغاز الطبيعي.

شركة إيني الإيطالية الغاز الطبيعي كشف جديد للغاز الطبيعي

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