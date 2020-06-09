الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع خسائر قياسية للطيران بقيمة 84 مليار دولار في 2020

القاهرة- وكالات:

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، اليوم الثلاثاء، أن تؤدي أزمة فيروس كورونا إلى خسائر قياسية لقطاع الطيران تبلغ 84 مليار دولار في عام 2020، معتبرا إياه "أسوأ عام في تاريخ الطيران"، بحسب وكالة رويترز.

وقال الاتحاد، إن من المتوقع أن ترتفع حركة السفر الجوي بنسبة 55% في عام 2021 من مستواها المنخفض هذا العام، لكنها ستكون أقل بنسبة 29% عن مستواها عام 2019.

وقال المدير العام للاتحاد ألكسندر دو جونياك، "من الناحية المالية، فإن القطاع سيتراجع في عام 2020 باعتباره أسوأ عام في تاريخ الطيران".

وتنبأ الاتحاد بأن يُمنى القطاع في 2021 بخسائر بقيمة 15.8 مليار دولار أخرى، ليبلغ إجمالي الخسائر التي تُعزى إلى حد كبير إلى الوباء نحو 100 مليار دولار، إذ يظل مستوى التعافي أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة في حين خفضت شركات الطيران أسعارها لتستأنف أنشطتها.