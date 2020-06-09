أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

تراجع جديد لأسعار الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

12:03 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
تراجع جديد لأسعار الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر في 7 بنوك أخرى.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي الأهلي ومصر إلى 16.12 جنيه للشراء، و 16.22 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في بنوك القاهرة، والعربي الإفريقي إلى 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والبركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.15 جنيه للشراء، و 16.25 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 16.14 جنيه للشراء، و 16.24 جنيه للبيع.

أسعار الدولار سعر صرف الدولار بنك الأهلي بنك مصر

الخبر التالى:

بلتون: احتياطي النقد الأجنبي لمصر لا يزال في الحدود الآمنة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 35444

    عدد المصابين

  • 9375

    عدد المتعافين

  • 1271

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7201480

    عدد المصابين

  • 3538461

    عدد المتعافين

  • 408788

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:احسب فاتورتك.. جدول أسعار شرائح الكهرباء حتى عام 2025