تراجع جديد لأسعار الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 4 بنوك خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر في 7 بنوك أخرى.

وتراجع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنكي الأهلي ومصر إلى 16.12 جنيه للشراء، و 16.22 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في بنوك القاهرة، والعربي الإفريقي إلى 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، والبركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.15 جنيه للشراء، و 16.25 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية عند 16.13 جنيه للشراء، و 16.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 16.14 جنيه للشراء، و 16.24 جنيه للبيع.