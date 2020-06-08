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صندوق مصر السيادي: عروض كثيرة من المستثمرين لتطوير مبنى مجمع التحرير

03:01 م الإثنين 08 يونيو 2020
صندوق مصر السيادي: عروض كثيرة من المستثمرين لتطوير مبنى مجمع التحرير

أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي

كتب- عبدالقادر رمضان:

قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين عبر تطبيق زووم، إن عددًا كبيرًا من المستثمرين تقدموا بعروض من أجل الاستثمار في تطوير مبنى مجمع التحرير في وسط البلد.

وأضاف أن المجمع يعتبر أيقونة مهمة وأن الصندوق يتطلع لبدء أعمال تطويره في أسرع وقت، خصوصا بعد أعمال الإنارة التي جعلته جاذبا جدا.

أيمن سليمان صندوق مصر السيادي المستثمرين تطوير مبنى مجمع التحرير

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