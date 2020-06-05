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أسعار العملات في أسبوع: زيادة اليورو والريال السعودي مقابل الجنيه

04:12 م الجمعة 05 يونيو 2020
أسعار العملات في أسبوع: زيادة اليورو والريال السعودي مقابل الجنيه

أسعار العملات

كتبت – شيماء حفظي:

زادت أسعار العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

ارتفع اليورو أمام الجنيه، ليسجل أمس الخميس 18.06 جنيه للشراء و18.29 جنيه للبيع، مقابل 17.27 جنيه للشراء و17.53 جنيه للبيع الخميس الماضي، بحسب بيانات البنك الأهلي.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني ليسجل 20.16 جنيه للشراء و2042 جنيه للبيع، مقابل 19.36 جنيه للشراء و19.63 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وارتفع سعر بيع الدينار الكويتي ليسجل 50.94 جنيه للشراء، 52.69 جنيه للبيع، مقابل 49.91 جنيه للشراء و51.47 جنيه للبيع.

وزاد سعر الريال السعودي ليسجل 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع مقابل 4.13 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

وزاد سعر الدرهم الإماراتي ليسجل 4.37 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع، مقابل 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، الخميس الماضي.

وزاد سعر شراء الريال القطري إلى 4.24 جنيه للشراء و446 جنيه للبيع، مقابل 4.16 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع الخميس الماضي.

أسعار العملات سعر الدولار

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