صندوق النقد: اقتصادات الخليج قد تنكمش 7.6% هذا العام

القاهرة- وكالات:

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد اقتصاداتها انكماشًا نسبته 7.6% هذا العام في خضم تدني أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت تصريحات أزعور خلال منتدى اقتصادي افتراضي نظمه الصندوق للحديث عن اقتصادات دول الخليج.