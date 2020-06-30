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صندوق النقد: اقتصادات الخليج قد تنكمش 7.6% هذا العام

02:35 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
صندوق النقد: اقتصادات الخليج قد تنكمش 7.6% هذا العام

صندوق النقد

القاهرة- وكالات:

قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد اقتصاداتها انكماشًا نسبته 7.6% هذا العام في خضم تدني أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت تصريحات أزعور خلال منتدى اقتصادي افتراضي نظمه الصندوق للحديث عن اقتصادات دول الخليج.

صندوق النقد اقتصادات الخليج فيروس كورونا

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