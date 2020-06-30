صندوق النقد: اقتصادات الخليج قد تنكمش 7.6% هذا العام
القاهرة- وكالات:
قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن دول مجلس التعاون الخليجي ستشهد اقتصاداتها انكماشًا نسبته 7.6% هذا العام في خضم تدني أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا المستجد.
وجاءت تصريحات أزعور خلال منتدى اقتصادي افتراضي نظمه الصندوق للحديث عن اقتصادات دول الخليج.
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