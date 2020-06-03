أسعار الذهب تتراجع عالميا مع صعود الأسهم وتفاؤل التعافي الاقتصادي

القاهرة – وكالات:

هبطت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي اليوم الأربعاء فيما قفزت الأسهم آملا في مزيد من التحفيز وتفاؤل تجاه التعافي الاقتصادي مما أضعف الطلب على المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1721.86 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0626 بتوقيت جرينتش، وكان قد تراجع 0.7% أمس الثلاثاء.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى 1726.90 دولار.

وبحسب وكالة رويترز، قلص من إغراء الذهب، ارتفاع الأسهم العالمية قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر وسط مؤشرات على تعافي في أنشطة الأعمال مع استئناف حكومات أنشطتها.

وأطلقت الحكومات والبنوك المركزية في أنحاء العالم العنان لحزم تحفيز مالية ونقدية غير مسبوقة لمساعدة اقتصاداتها التي عصفت بها جائحة كورونا.

في غضون ذلك، نزل مؤشر الدولار لأقل مستوى فيما يزيد عن شهرين فيما استمرت المظاهرات ضد وحشية الشرطة في الولايات المتحدة ما يقدم بعض الدعم للمعدن الأصفر.